Familienportal für Kita-Plätze

Vom 26. Oktober an vergibt und verwaltet die Stadt Gronau Kinderbetreuungsplätze von kommunalen, kirchlichen und freien Trägern sowie einer Elterninitiative mit dem Familienportal der Stadt Gronau und macht damit einen großen Schritt in Richtung Vereinfachung des alljährlichen Anmeldeverfahrens.

Mittels einer E-Mail-Adresse und eines geschützten Passwortes kann man sich künftig auf dem neuen „Familienportal der Stadt Gronau“ registrieren und Vormerkungen für einen Betreuungsplatz erstellen. Dort werden übersichtlich und informativ sämtliche Kitas im Stadtgebiet vorgestellt. Dabei haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind / ihre Kinder für bis zu fünf Wunscheinrichtungen auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Die neue, intuitive Online-Plattform bringe Vorteile für alle Beteiligten, so die Stadt in einer Pressemitteilung: Künftig lassen sich Betreuungsplätze, die den kindlichen bzw. familiären Bedürfnissen entsprechen, bequem von zu Hause aus im Internet recherchieren. Auch informiert das Familienportal zeitnah per E-Mail, wenn sich in Sachen Platz-Vergabe etwas getan hat.

Für die Einrichtungen selbst liegen die Vorteile auf der Hand: Anhand einer einheitlichen Datenbasis können sich die Leitungen schnell einen Überblick über die Wartelisten verschaffen, um diese mit ihren freien Kapazitäten abzugleichen und somit eine transparente Platzvergabe zu gewährleisten.

Das Jugendamt wiederum weiß künftig sicher, wie viele Betreuungsplätze gebraucht werden und kann entsprechend bedarfsgerecht reagieren und notfalls nachsteuern.

Eltern und Sorgeberechtigte, die über keinen eigenen Internet-Zugang verfügen, können sich selbstverständlich auch weiterhin vertrauensvoll an eine Einrichtung ihrer Wahl oder an das Familienbüro der Stadt Gronau wenden, um den Wunsch nach einem Betreuungsplatz anzumelden.

Auch wenn das neue Familienportal durch eine entsprechende Hilfefunktion auf viele der häufig gestellten Fragen eine passende Antwort kennt, möchte die Stadt Gronau gerade zu Beginn der Einführung der neuen Plattform zusätzlich eine telefonische Unterstützung sicherstellen. Deshalb ist ab dem 26. Oktober für die Eltern und Sorgeberechtigten eine Hotline unter 02562 12500 geschaltet, die montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr erreichbar sein wird. Das Familienportal (https://www.kitaplaner.de/gronau/elternportal/de/) ist ab Montag freigeschaltet.

Wer Fragen in Bezug auf die Vergabe von Kindertagespflegeplätzen hat, kann sich für eine persönliche Beratung weiterhin bei dem Trägerverbund Kindertagespflegeverbund Diakonie / Sozialdienst katholischer Frauen unter 02562 70 111 22 oder 02562 70 111 23 wenden.