Fan-Ausschreitungen im Fokus

Um Ausschreitungen von Fußball-Hooligans vorzubeugen, war die Polizei am Mittwochabend im Grenzraum unter anderem in Gronau vor Ort stark präsent. Es wird eine Auseinandersetzung unter anderem von Anhängern von Schalke 04 und Ajax Amsterdam befürchtet.

Update, 27. Juli, 15:28 Uhr: Die Polizei im Kreis Borken beobachtet immer noch mit großer Aufmerksamkeit, ob sich im Umfeld des heutigen Conference-League-Spiels Fan-Auseinandersetzungen ankündigen. Allerdings geschieht dies, wie der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Frank Rentmeister im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilte, mit weniger Einsatzkräften als am gestrigen Abend. „Sollte sich allerdings ein Bedarf abzeichnen, so stehen uns sehr schnell ausreichend Kräfte zur Verfügung.“

Keine Auseinandersetzungen befürchtet

Aktuell rechnet die Polizei nicht damit, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fan-Gruppen in der Öffentlichkeit kommen wird. Sollte es allerdings wie am Vorabend konkrete Verdachtsmomente geben, so werde man sehr schnell darauf reagieren, um diese zu unterbinden.

Das Spiel in der zweiten Qualifikationsrunde für den europäischen Wettbewerb im Stadion in Enschede beginnt um 20 Uhr.

Update, 27. Juli, 8:15 Uhr: Nach ersten Informationen soll es zumindest auf deutscher Seite am Mittwochabend keine gewalttätigen Ausschreitungen gegeben haben. Das teilte die Polizei Borken am Donnerstagmorgen auf Anfrage mit. Anlässlich eines UEFA-Fußballspiels am Donnerstag hatte die Polizei am Mittwochabend verstärkte Präsenz angekündigt. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass sich Hooligans zu Schlägereien verabredet haben.

Ursprungsmeldung, 26. Juli, 20:11 Uhr: Mit Fußball hat das, was die Polizei aktuell im Bereich rund um Enschede erwartet, nur wenig zu tun. Die Beteiligten verstehen sich allerdings als Anhänger von Fußballclubs.

Wie die Kreispolizeibehörde am Mittwochabend mitteilte, betreffen ihre Vorbereitungen ein internationales Fußballspiel in der Nachbarschaft. In den Niederlanden findet am Donnerstagabend ein Fußballspiel der UEFA Conference League statt. Es treffen die Mannschaften von Hammarby aus Schweden und Twente Enschede aufeinander. Und in diesem Umfeld werden Fan-Auseinandersetzungen erwartet.

Es gibt nach Angaben der Polizei Hinweise, dass sich Problemfans beider Seiten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen im Grenzraum Enschede und Haaksbergen sowie auch auf deutscher Seite am Mittwochabend verabredet haben. Schalker-Ultras, die mit niederländischen Vereinsanhängern befreundet sind, sollen auf dem Weg ins Grenzgebiet sein, um die Twente-Fans zu unterstützen.

Unterstützung durch Schalke- und Ajax-Anhänger

Auf der anderen Seite seien Ajax-Fans hingegen unterwegs, um die aus Schweden angereisten Hammarby-Anhänger zu verstärken.

Einsatzkräfte der Polizei sind im nördlichen Grenzgebiet des Kreises Borken präsent, um aufzuklären, zu kontrollieren und mögliche Konfrontationen frühzeitig zu unterbinden. Die niederländische Polizei ist, so heißt es weiter in einer polizeilichen Mitteilung, ebenfalls mit einem starken Polizeiaufgebot im Grenzraum anwesend. Es finde ein enger Informationsaustausch zwischen den Polizeibehörden der beiden Länder statt, so die Polizei abschließend.