Fantasie und technisches Know-how

Arne Obertrifter baut den Entwurf des historischen Rathauses von Gronau nach – gut fünf Wochen filigrane Arbeit stecken in dem Miniatur-Modell.

Dass Arne Obertrifter ein Faible fürs Feine hat, eher mit dem filigranen Besteck arbeitet und modelliert, das erkennt derjenige schnell, der einmal den ziemlich gut ausgestatteten Hobbyraum des Gronauers betreten hat. An der Wand findet sich gut sortiert und sicher montiert eine ganze Armada an Feinwerkzeugen, Schrauben und sonstigen Materialien, in diversen Regalen stapeln sich die Ergebnisse der Bastelleidenschaft des 56-Jährigen, der sich aktuell einer besonderen Aufgabe widmet: dem Nachbau des historischen Rathauses der Stadt Gronau.