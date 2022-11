Fehlendes Personal als großes Problem

Gronau

Die meisten Gronauer haben sich wohl schon damit abgefunden, dass die Hertie-Grube auf längere Zeit noch das Stadtbild prägen wird. Auch wenn die Verwaltung versucht, dort in absehbarer Zeit ein Gebäude zu errichten oder bauen zu lassen, so beschäftigt sich die Politik jetzt auch öffentlich mit der Frage nach dem Wie. Geklärt werden muss aber auch noch, was überhaupt entstehen soll.