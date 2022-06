Feier mit Herz und Mund

In ihrem Grußwort zur Festschrift anlässlich des 125-jährigen Bestehens der evangelischen Stadtkirche hatte die Superintendentin Susanne Falcke angemerkt, dass die Corona-Epidemie sich unheilvoll auf das Gottesdienst- und Gemeindeleben ausgewirkt habe, auf „Gemeinschaft, Feier, Gesang ‚mit Herz und Mund‘“.

Im Festgottesdienst erinnerten die allgegenwärtigen Masken natürlich noch an die immer noch nicht überwundene Coronakrise. Sie konnten aber Feier und Gesang „mit Herz und Mund“ nicht verhindern. Zahlreiche Gemeindeglieder, aber auch Ehrengäste von nah und fern nahmen am dem Festgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Uwe Riese teil. Musikalisch wurden sie von Kantor Tamás Szöcs an der unlängst auch offiziell eingeweihten Sauer-Orgel sowie von den „Wegweisern“ unterstützt, die bereits seit Jahrzehnten Gottesdienste und Feste musikalisch bereichern.