Feldbett in der Boxengasse

Hinter Meinolf Honermann liegt eine aufregende Zeit. Der beruflich als Schlosser tätigte freiwillige Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW) war als Koch in der Eifel und damit bei der Hochwasser-Katastrophe im Einsatz. Honermann versorgte dabei unter anderem Feuerwehr-Leute nach ihrem erschöpfenden Einsatz – untergebracht wurde er an einem legendären Ort.

Untergebracht sind die meisten Einsatzkräfte in über 400 Zelten auf dem Nürburgring. THW-Koch Meinolf Honermann konnte mit seinen Küchen-Kollegen die Werkstatt-Boxen der Rennstrecke (rechts) zum Schlafen nutzenFür viele hunderte Einsatzkräfte kochte der Gronauer Meinolf Honermann in der Großküche des Nürburgrings

Zurückgekehrt vom Einsatz am Nürburgring ist Meinolf Honermann vom Technischen Hilfswerk (THW) Gronau am Wochenende. Eine Woche war der THW-Koch in der Großküche des THW-„Bereitstellungsraums“ direkt auf der Rennstrecke tätig. „Ich war in der Frühschicht eingesetzt, um fünf Uhr morgens ging es täglich los. In einem tollen Team mit zwölf Köchen waren wir für die Verpflegung der THW-Kräfte, aber auch von Bundeswehr-Angehörigen und Feuerwehren zuständig“ erzählt Honermann nach seiner Rückkehr in Gronau. Seine Frau hatte ihn soeben erst freudestrahlend begrüßt. „Nachmittags um 15 Uhr war Schichtende, dann wir waren alle ordentlich müde“ fährt er fort.