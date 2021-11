Feldversuch soll endlich Fortschritt im Ortskern bringen

In Volker Himmels brodelt es. Der CDU-Mann regt sich über den Landesbetrieb Straßen NRW auf. Warum? Weil die Behörde seiner Meinung nach im Eper Ortskern einiges falsch gemacht hat. Da applaudierte auch ein Sozialdemokrat.

Verkehrsberuhigung an der Gronauer Straße

Volker Himmels Vortrag im Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz war rhetorisch so brillant, dass selbst SPD-Fraktionschef Norbert Ricking dem CDU-Mann Beifall zollte. Himmel machte am Donnerstagabend seinem Unmut über das Verhalten des Landesbetriebs Straßen.NRW mit Worten und einem Duktus deutlich, der erkennen ließ, dass es in ihm innerlich brodelte. Dennoch blieb der Kopf kühl, als er die Bedenken der Behörde zerpflückte.