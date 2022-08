Fernsehlegende zu Gast

Gronau

Das Traumazentrum der Stufe 1 bedeutet, dass das höchste Maß an Traumaversorgung geboten wird. In einem Level-1-Traumazentrum können alle schwer verletzten Patienten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche versorgt werden. In den Niederlanden gibt es elf regionale Traumazentren. Jedes Jahr muss sich ein Traumazentrum um mindestens 240 Patienten kümmern. MST ist weit darüber hinweg.