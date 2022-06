Feuer zerstört Hütte und Gartenlaube

In der Nacht zu Mittwoch sind die Hütte und die benachbarte Gartenlaube auf dem Gelände des grenzüberschreitenden Kirchengartens Oase an der Dinkelstraße in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 2 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Sie konnten aber nicht verhindern, dass die Gegenstände im Schuppen und in der Hütte in Mitleidenschaft gezogen oder ganz zerstört wurden. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau,

02562 9260.

In einer ersten Stellungnahme zeigte sich die Vorsitzende des Oase-Vereins, Marlies Gartmann, betroffen von dem Vorfall. „Die Hütten werden wir wohl abreißen müssen“, sagte sie. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Zunächst stehen Gespräche mit der Versicherung an.

Es ist nicht der erste Brand auf dem abseits der Wohnbebauung an der Dinkel liegenden Gelände. Schon mehrfach waren – offenbar durch Brandstiftung verursacht – Schäden entstanden.

Dabei wurde die „Oase“ gerade wieder sehr gut angenommen. „Viele Kindergartengruppen hielten sich hier während der vergangenen Wochen auf“, sagte Gartmann. Ob dieses Angebot im August wieder aufgenommen werden kann, ist noch fraglich.