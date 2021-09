Feuertonne Grund für Brandalarm

Eine Feuertonne in einem Garten hat am Donnerstag der Feuerwehr einen Großeinsatz beschert – einer, der eigentlich keiner war.

Der Brand der keiner war: Mit einem Großaufgebot an Feuerwehrleuten und Fahrzeugen ist am Mittwoch gegen 16.20 Uhr die Feuerwehr zu einer vermeintlichen Brandstelle am Brechter Weg ausgerückt. Ein Zeuge hatte über den Notruf eine Feuer mit starker Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort gab es weder eine Spur von Feuer noch von Rauch. Nach einiger Suche klärte sich der Fall schließlich auf: Die Bewohnerin eines Hauses an der Straße „Am Driland“ hatte, so die Angaben der Polizei vor Ort, eine Feuertonne angezündet. Die Rauchentwicklung wurde dann so stark, dass sie die Tonne abdeckte – weshalb kein Rauch mehr zu sehen war. Die Feuerwehr mahnt angesichts der Trockenheit erneut zum vorsichtigen Umgang mit Feuer.