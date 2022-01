Feuerwehr in Epe im Einsatz

Kleine Ursache – große Aufregung: Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 6.30 Uhr zu einem Einsatz an die Füchter Straße nach Epe gerufen worden. Die Alarmmeldung lautete „Menschenleben in Gefahr“. Auch die Sirenen heulten. Es stellte sich aber heraus, dass in einer Wohnung lediglich die Mikrowelle gequalmt hatte, so de Polizei in einer ersten Stellungnahme. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz war nach kurzer Zeit beendet. Das Heulen der Sirene beunruhigte offenbar einige Menschen. Sie erkundigten sich bei der Polizei, was vorgefallen war.