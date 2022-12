Feuerwehraufgebot am WZG

Kleine Ursache, große Wirkung: Wegen eines Feueralarms ist die Gronauer Feuerwehr in der Nacht zum WZG ausgerückt.

Feuerwehrwagen und Blaulicht waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor dem WZG zu sehen.

Passanten waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr zahlreiche Feuerwehrwagen am Wirtschaftszentrum Gronau (WZG) an der Fabrikstraße aufgefallen. Man sei zwar vor Ort gewesen, weil eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen habe, gebrannt habe es aber zum Glück nicht, heißt es von der Gronauer Feuerwehr.