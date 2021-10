Feurige Show und harte Musik

Cover-Bands gibt es viele, Tribute-Bands nur wenige. Denn was Feuerengel können, können eben nicht alle: dem Original hochprofessionell den verdienten Tribut zollen – ohne Wenn und Aber. Und das seit fast 25 Jahren. Am 13. November (Samstag) ist die Band erneut mit ihrer Show zu Gast in der Bürgerhalle Gronau.

Rammstein-Tributband Feuerengel am 13. November in der Bürgerhalle

Feuerengel haben sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Eigene Pyrotechniker liefern originalgetreue Effekte (und das nicht zu knapp), berühmte Rammstein-Show-Elemente werden in akribischer Kleinarbeit nachgebaut, Sound, Lichtshow und Bühnenbild sind zum Verwechseln ähnlich, und die sechs Vollblutmusiker unterscheiden sich – einmal in Action – kaum vom Original.

Das haben auch Rammstein-Frontsänger Till Lindemann & Co. längst bemerkt. Sie haben Feuerengel schon 1998 persönlich geadelt, indem sie die Tribute-Band mal eben auf der eigenen Party auftreten ließen. Eine Rammstein-Show für Rammstein von Feuerengel. 2005 folgte die zweite Einladung. Dieses Mal spielten Feuerengel für Rammstein und Gäste im Berliner Olympiastadion.

In ganz Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg und der Schweiz – zweimal sogar in Istanbul – haben sie seit der Bandgründung 1997 schon gespielt und tun es noch immer mit ungebrochenem Erfolg. Treue aber auch neue Fans gehören seit Jahren ebenso zur Band wie regelmäßige Traditionsshows im Hamburger „Docks“, im Bremer „Aladin“, im „Metropool“ in Hengelo, im Schweizer „Z7“ in Pratteln oder im Berliner „Kesselhaus“.

Apokalyptische Bühnenkulisse

Wabernder Nebel, Feuer, eine apokalyptische Bühnenkulisse – wenn Feuerengel auf den Spuren ihrer großen Vorbilder unterwegs sind, dann darf es auch im Kleinen an nichts fehlen. Egal, ob Kostümierung oder Showelemente, das Original ist immer zu erkennen. Und das kam bei den Zuschauern an. Feuerengel schaffen eine perfekte Illusion. Und damit sind sie so erfolgreich, dass ausverkaufte Häuser eher die Regel als die Ausnahme sind. Die Reaktionen der Konzertbesucher sprechen für sich. „Täuschend echt“, verblüffend ähnlich“ oder „kein Unterschied zu hören“ sind für die Musiker – auch nach hunderten Konzerten – immer noch das größte Lob.

Die Gronauer Organisatoren Günter „Max“ Morlock und Guido Blum freuen sich, die Band erneut in Gronau begrüßen zu können.

Das Konzert in der Bürgerhalle beginnt am 13. November um 21 Uhr. Eintrittskarten sind beim Touristikservice Gronau an der Konrad-Adenauer-Straße,

02562 99006 erhältlich.