„Fiktive Ortsangaben“ sorgen für Irritationen

Die Zentrale Unterbringungs­einrichtung für Flüchtlinge in Schöppingen soll zum Jahresende geschlossen werden – so war es abgemacht. Doch plötzlich gab es Hinweise, die eine Verlängerung der Einrichtung glauben machten. Die Verwirrung war groß – jetzt scheint Klarheit zu herrschen.

Bezirksregierung bekräftigt: ZUE Schöppingen schließt am Jahresende

Es bleibt dabei: Die ZUE Schöppingen schließt am 31. Dezember. Stellenausschreibungen hatten für Irritationen gesorgt.

In helle Auf­regung ist in den vergangenen Tagen die 7000-Seele-Gemeinde Schöppingen versetzt worden: Viele Schöppinger befürchteten, die Zentrale Unterbringungs­einrichtung für Flüchtlinge könnte über das geplante Ende am 31. Dezember betrieben werden.