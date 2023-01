Finanzspritze zum Energiesparen

Die Förderrichtlinie verlangt für Wäschetrockner die Energieklasse A nach der neuen EU-Klassifizierung. Allerdings werden Trockner erst 2024 in das neue System überführt. Die Verwaltung hat sich daher dafür entschieden, die Förderbedingung für neue Wäschetrockner anzupassen. Diese müssen nun die höchste Energieklasse (A+++) der alten Klassifizierung erfüllen.

Antragsteller haben die Verwaltung zudem darauf hingewiesen, dass kleine Kühlschränke mit der neuen Energieeffizienzklasse C bislang kaum erhältlich sind. Es liegt selbstverständlich nicht im Sinne der Förderung, dass die Antragsteller zur Einhaltung der Bedingungen ein zu großes Gerät anschaffen. Daher hat sich die Verwaltung entschieden, folgende Ausnahme zuzulassen: Neue Kühlschränke mit einem maximalen Kühlvolumen von 150 Litern dürfen auch in der neuen Klasse D liegen, solange der Jahresverbrauch unter einem gewissen Schwellenwert liegt. Für Kühlschränke ohne Gefrierfach liegt dieser bei maximal 75 kWh. Kühlschränke mit Gefrierfach dürfen einen Verbrauch von maximal 100 kWh auf dem Energielabel aufweisen. Kühl-Gefrierkombinationen, bei denen Kühlbereich und Gefrierbereich getrennte Türen haben, sind nicht von dieser Ausnahme betroffen. Diese Geräte sind bereits in angemessener Auswahl in Klasse C und besser erhältlich.

Kühlgeräte und Balkonkraftwerke

Interessierte können einen Antrag für einen Gerätetausch stellen. Es sind noch einige Fördermittel verfügbar. Alle Informationen sind unter www.gronau.de/energiesparfoerderung zu finden.

Hintergrund der Maßnahme: Die neue Energiesparförderung soll die Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung verschiedener Energiesparmaßnahmen unterstützen und den Klimaschutz vor Ort vorantreiben. Das Programm umfasst drei Förderbereiche:

Im Förderbereich 1 „Energie sparen“ wird seit dem 1. Januar der Austausch alter Kühlgeräte, Waschmaschinen und Trockner mit 180 Euro gefördert.

Der Förderbereich 2 „Mobil sein“ fördert ab dem 1. Februar die Anschaffung eines Lastenrads oder eines Fahrradanhängers. Je nach Fördergegenstand ist dabei eine Förderung bis zu 1000 Euro möglich.

Ab dem 1. März kommt der Förderbereich 3 „Energie erzeugen“ hinzu, mit dem sich Haushalte in Zwei- und Mehrfamilienhäusern die Anschaffung einer Steckersolaranlage – auch bekannt als „Balkonkraftwerk“ – mit bis zu 500 Euro fördern lassen können.