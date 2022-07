Fingersteg schwimmt wieder

Es war eine Rettung der besonderen Art: Bootsstege sollen eigentlich auf dem Wasser schwimmen. Am Drilandsee ist einer allerdings untergegangen. Um ihn zu bergen und wieder nach oben zu befördern, waren spezielle Einsatzkräfte gefordert.

DLRG-Einsatz am Drilandsee

Bei Sanierungsarbeiten an dem Steg, an dem die Ruder- und Tretboote für den Bootsverleih festgemacht werden, hatte sich ein sogenannter Fingersteg gelöst und war in die Tiefe des Drilandsees gesunken.

Am Hauptsteg befinden sich die Fingerstege. Dies sind schmale (daher der Name) Seitenstege. Sie ermöglichen ein sicheres Befestigen der Boote, einen einfacheren Zugang zu ihnen, sowie eine platzsparende Anordnung der Boote am Hauptsteg.

Die Fingerstege sind nicht am Seegrund befestigt, sondern schwimmen durch unten angebrachte Schwimmtonnen auf dem Wasser, welche sich dadurch dem wechselnden Wasserstand des Sees anpassen. Auch der untergegangene Fingersteg war noch teilweise mit Schwimmtonnen ausgestattet. Daher musste man davon ausgehen, dass der Steg senkrecht im Wasser stehen könnte. Das würde eine Gefahr für Wassersportler und insbesondere Schwimmer und Badegäste darstellen.

DLRG rettet ertrunkenen Steg

Jedoch fehlt der zuständigen Wassersportabteilung des Vorwärts Gronau (WSVG) die nötige Ausrüstung zur Bergung des Fingerstegs: Technische Unterstützung war gefragt.

Zum Glück hat die WSVG gute Beziehungen zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ahaus und Stadtlohn. Diese rückte mit rund 15 Personen an, darunter auch mehrere Strömungsretter und Einsatztaucher.

Die Wasserrettung-Profis holten den Steg wieder an die Oberfläche. Nun geht keine Gefahr mehr von dem Fingersteg aus, teilt der WSVG mit.