Fischereigemeinschaft möchte neues Angelgewässer

Anträge an die Stadt

Gronau

Die Fischereigemeinschaft Gronau beantragt die anglerische Aufwertung der Nordseite des Drilandsees. Diese soll sowohl durch Aufarbeitung bereits vorhandener Plätze geschehen (durch Baumbeschnitt), als auch in der Neuanlage an geeigneten Stellen, vorzugsweise in nachhaltiger Plateauform.