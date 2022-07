Fluchen in der Kirche

Guido Kratzigs Mobilitätsmotto lautet „Fahr nicht mehr mit dem Fahrrad, ey, du hast doch jetzt ’nen Faraday“. Er hat sich das neueste E-Auto-Modell der innovativen Marke zugelegt. Mit Spurassistent, Fernbedienung, eingebautem Grill, Fernsehgerät und einer Photovoltaik-Anlage zur Selbstversorgung auf dem Dach. Stolz lenkt er das leise vor sich hin summende Gefährt in Richtung Gronau. Vor dem alten „Gronauer Waarenhaus“, das gerade zu einer schmucken Stadtvilla umgebaut wird, parkt er und geht die letzten Meter zum Pfarrhaus von St. Antonym auf der Mühlenmathe zu Fuß. Pastor Fellchen kommt gerade aus dem Pfarrzentrum. „Servus, Herr Pfarrer, könnte ich kurz mit ihnen sprechen? Es geht um ihren Kollegen Brückenmann in Epe.“ – „Thorben? Was ist mit ihm?“ – Kratzig bringt ihn in wenigen Worten auf den Stand der Dinge: „Er ist weg. Verschwunden. Wissen Sie, wo er sein könnte?“ – Fellchen kratzt sich am Kopf. „Puh, ich habe keine Ahnung. Ich habe vorgestern noch mit ihm zusammengesessen. Es ging um die weitere Zusammenarbeit unserer beiden Pfarrgemeinden, wissen Sie. Wir müssen ja jegliche Synergieeffekte und Einsparmöglichkeiten zu realisieren versuchen.“ – „Und was bedeutet das konkret?“ – „Na ja, wir haben geguckt, ob wir irgendwo Personal einsparen können. Episcopus vult – der Bischof will es so“, sagt Fellchen. – „Und zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?“ – „Das werde ich Ihnen doch nicht auf die Nase binden, sonst steht das morgen in der Zeitung. Dabei haben wir mit dem Betroffenen selbst ja erst gestern gesprochen.“ – „Ich verspreche Ihnen, dass ich das nicht für die Zeitung verwenden werde. Ich möchte es nur für meine Recherche nach ihrem Amtsbruder wissen.“ – „Meinen Sie denn etwa, dass ein Verbrechen vorliegt? Kann Thorben nicht einfach mal den lieben Herrgott einen guten Mann sein lassen? Ich hätte nicht übel Lust, das auch manchmal zu tun. Aber Karneval ist noch so lang hin“, seufzt er. – „Es ist ernst“, sagt Kratzig. „Denken Sie daran, dass an einem Kerzenständer Blutspuren gefunden worden sind…“ – „Nun gut“, seufzt Fellchen. „Thorben und ich haben uns darauf verständigt, eine Stelle zu streichen, und zwar die…“ In dem Moment klingelt das mit einem Birnen-Logo versehene Smartphone in Kratzigs Tasche Sturm. Er wirft einen Blick aufs Display. „Mist!“, ruft er. „Ich muss sofort los. Wir telefonieren“, ruft er Fellchen noch zu und rennt in Richtung seines Autos.

