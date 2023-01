Flucht aus der DDR über Prager Botschaft

Spontaneität und Flexibilität waren beim Couchgespräch am vergangenen Samstag im Café Grenzenlos gefragt. Eigentlich geplant war ein Gespräch mit Daniela Hartmann und ihrer Tochter Anne. Thema sollte die Erkrankung an einem als unheilbar geltenden Krebs sein. Leider hatte sich Daniela Hartmanns Gesundheitszustand akut verschlechtert, so dass sie ins Krankenhaus musste. Kurzfristig absagen wollte das Café die Veranstaltung nicht. Daher setzte sich spontan Manuela Zietlow, die Partnerin von Moderator Reinhard van Loh und Schwester Daniela Hartmanns, auf die Talk-Couch und fasste kurz die Erkrankung ihrer Schwester zusammen.

Dann berichtete Manuela Zietlow ihre eigene Geschichte. Zietlow ist 1989 mit Mann und Tochter kurz vor Öffnung der Grenze aus der damaligen DDR geflüchtet. Niemand durfte seinerzeit von der geplanten Flucht erfahren, nicht mal die eigene Familie, denn die Konsequenzen wären extrem gewesen. Inhaftierung und Kindesentzug waren die Regel für ein solches Vergehen. Man wusste nicht, wem man trauen konnte, denn die Stasi war überall.

Trickreich durch die Grenzkontrollen

Nach 14-tägiger Vorbereitung ging es im Skoda in die benachbarte Tschechoslowakei. Die Tochter wurde vorher aus der Schule abgeholt, angeblich zu einem Zahnarzttermin. Um die Fluchtpläne zu verschleiern, hatten sie für die Gastwirtschaft, die sie damals betrieben, alle üblichen Wochenbestellungen getätigt. Sie nahmen nichts mit außer einem Schaffell, um die Tochter bei Bedarf wärmen zu können.

„Beim Zoll erklärte ich, wir müssten Ersatzteile für das Auto besorgen, da es ja einer tschechischen Produktion entstammte. Das hat die Männer zufriedengestellt“, so Manuela Zietlow. Dann ging es in die Nähe der Prager Botschaft: „Unter einer Brücke standen schon ganz viele Autos aus der ehemaligen DDR, da haben wir unseres einfach dazugestellt. Prompt hielt ein Taxifahrer und fragte, ob wir zur bundesdeutschen Botschaft wollten. Für die Fahrt verlangte er die Autoschlüssel und das Schaffell.“

Als sie ankamen, der erste Schock: Im Rosengarten der Botschaft waren Tausende DDR-Bürger, die fliehen wollten. Sie rannten zum Zaun, übergaben ihr Kind Leuten auf der anderen Seite, eilten weiter zum Eingang und fühlten sich das erste Mal etwas sicherer.

„Endlich war die Angst vorbei“

„Die Zustände in der Botschaft waren schwierig“, so Manuela Zietlow, „ich habe mit meiner Tochter auf der Treppe im Sitzen geschlafen, mein Mann musste mit den anderen draußen in lausiger Kälte ausharren. Wenn man zur Toilette wollte, musste man zwei Stunden anstehen. Aber das Rote Kreuz hat uns mit Nahrungsmitteln und warmem Tee versorgt.“

Familie Zietlow war dabei, als der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher seine historische Rede vom Balkon der Prager Botschaft hielt und die Ausreise der Flüchtlinge bestätigte. „Wir haben gejubelt, uns in die Arme genommen und geweint“, erinnerte sich Manuela Zietlow. „Endlich war die Angst vorbei.“

Zietlows Eltern erfuhren von der Flucht über einen befreundeten Arzt, der die Tochter im Westfernsehen in der Prager Botschaft gesehen hatte. Die Eltern konnten es erst nicht glauben, wussten sie doch nichts von den Fluchtabsichten.

Nach vielen Strapazen ging es für die Familie mit Bus und Bahn in den Westen, ohne zu wissen, wo man landet. Über ein Auffanglager in Unna gelangten sie an eine Familie in Ascheberg, die sie freundlich aufnahm.

Heute lebt Zietlow, die sich zwischenzeitlich von ihrem Mann getrennt hat, in Gronau und arbeitet als Pflegedienstleitung in Dülmen. Den Schlüssel der Wirtschaft unweit von Görlitz, die sie vor ihrer Flucht aus der DDR betrieben hat, besitzt sie immer noch – aber der dürfte wohl nicht mehr passen.