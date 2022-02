Flucht in die Niederlande

Ohne Licht und mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete ein Autofahrer am Montagabend vor der Polizei.

Von einem Parkplatz an der Königstraße raste der zunächst Unbekannte gegen 21.20 Uhr über die Königstraße und Losserstraße in die Niederlande. Auf seiner Flucht nötigte er einen unbeteiligten Autofahrer durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe, Platz zu machen. Die Flucht gelang: Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 19 Jahre alter Gronauer mit dem Wagen unterwegs. Es ist nur wenige Tage her, da fiel der Mann wegen Fahrens unter Drogeneinfluss auf. Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte der nach ihrer Einschätzung rasanten und rücksichtslosen Flucht, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat aufzunehmen,

02562 9260.