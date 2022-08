Flucht zu Fuß scheitert

Ein 32 Jahre alter Motorrollerfahrer hat sich am Wochenende einer Polizeikontrolle durch Flucht entziehen wollen. Zunächst hatte der Gronauer auf der Königstraße in Gronau angehalten. Er habe noch nie was mit Drogen zu tun gehabt, beteuerte er. Deutliche körperliche Anzeichen ließen jedoch einen anderen Schluss zu. Einen Drogentest vor Ort lehnte der 32-Jährige ab. Als er für den Transport zur Wache obligatorisch durchsucht werden sollte, rannte der Gronauer weg. Nach wenigen Metern endete das Unterfangen jedoch, und der Flüchtige wurde gefesselt, so die Polizei. Den Grund seines Verhaltens fanden die Beamten in seiner Geldbörse: ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana. Auch ein Gegenstand im Helmfach deutete darauf hin, dass der Mann in Verbindung mit Betäubungsmitteln steht: Er hatte dort eine Feinwaage verstaut. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.