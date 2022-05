Flüchtlingsfrage wird hoch emotional diskutiert

Die Flüchtlingsfrage beschäftigte nach dem Sozialausschuss am Mittwoch auch den Rat. Dabei grifft UWG-Fraktionschef Jörg von Borczys­kowski die Verwaltungsspitze hart an.

Es gibt diese Momente, in denen man die sprichwörtliche Nadel zu Boden fallen hören könnte. In der Ratssitzung am Mittwochabend in der Bürgerhalle gab es sie gleich zwei Mal, nachdem UWG-Fraktionschef Jörg von Borczys­kowski mit der Verwaltungsspitze hart ins Gericht gegangen war.