Fluchtversuch endet an Autobahnauffahrt

Gleich in zwei Fällen zog die Polizei am jetzt Verkehrsteilnehmer aus dem Straßenverkehr, die unter Drogen ein Fahrzeug lenkten.

Ein unfreiwilliges Ende nahm am Montagmorgen die Autofahrt eines 40-Jährigen in Gronau. Der Fahrer befuhr die B 54 aus den Niederlanden kommend. Auf Anhaltezeichen der Polizei beschleunigte er seine Fahrt und fuhr auf die A 31 in Richtung Oberhausen auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifens stoppten die Beamten ihn letztendlich. Der Mann räumte ein, Kokain, Heroin und Amphetamine zu sich genommen zu haben. Das Auto habe er sich geliehen.

Im Fahrzeug befand sich eine geringe Menge Drogen, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten stellten die Drogen und das Auto sicher. Ein Arzt entnahm dem 40-Jährigen in der Polizeiwache Blut, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Der Fahrer muss sich nun mit den Konsequenzen aus Strafverfahren auseinandersetzten.

Positiv auf den Cannabiswirkstoff THC und Amphetamine schlug ein Drogentest am Sonntag bei einem Autofahrer in Gronau an. Polizeibeamte stoppten den 46-Jährigen gegen 22 Uhr auf der Enscheder Straße. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Der 19-jährige Beifahrer muss sich mit den Konsequenzen aus einem Strafverfahren auseinandersetzten, da er eine geringe Menge Drogen bei sich hatte.