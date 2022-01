Flügel von Windrad abgebrochen

Sie gehören zu den größten Windrädern in Deutschland – bis Sonntagfrüh: An einer der Anlagen in der Eper Füchte brach ein Flügel ab.

An einem der Windräder, die die „Bürgerwind Gronau Epe“ in der Füchte betreibt, ist in der Nacht zu Sonntag ein Flügel abgebrochen. Ein paar Meter von der Nabe entfernt knickte der Flügel ab stürzte zu Boden und landete in unmittelbarer Nähe des Turms. Kleinere Teile des Flügels kamen meterweit entfernt auf dem Feld herunter – auch jenseits des Wirtschaftswegs. Zeugen des direkten Vorfalls gab es offenbar nicht. Es wurde niemand verletzt.

Foto: Martin Borck

Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagmorgen gegen 9Uhr benachrichtigt. Der Bereich um das Windrad wurde weiträumig gesperrt.

Einer der Geschäftsführer der Bürgerwind, Norbert Sundermann, machte sich am Morgen ein Bild von der Lage. „Das ist nach natürlich Wind auf die Mühlen der Windkraftgegner“, sagte er betroffen, während er versuchte, Kontakt zur Herstellerfirma aufzunehmen. Sundermann geht von einem Materialfehler bei der Herstellung des Flügels aus. „Er ist ja nicht an der Nabe abgebrochen.“

Sundermann schätzt, dass die benachbarte, baugleiche Schwesteranlage aus Sicherheitsgründen stillgelegt wird, bis die Ursache für den Vorfall geklärt ist.

Die beiden Windkraftanlagen haben jeweils eine Gesamthöhe von 240 Meter (Nabenhöhe 161 Meter). Die Leistung beträgt pro Windrad 5,3 Megawatt. Die beiden Windräder drehen sich erst seit ein paar Wochen.