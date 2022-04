Flügel werden am Boden begutachtet

Epe

Der hohe Kran macht schon von weitem deutlich: Irgendwas geht an dem Windrad in der Eper Füchte vor sich. Tatsächlich ist eine Spezialfirma am Dienstag dabei, die Rotorblätter der havarierten Anlage abzunehmen: Zuerst einen der unbeschädigten, dann den abgebrochenen und am Ende den zweiten unbeschädigten.

Von Bernd Schäfer