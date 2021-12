Forderungen zur Klimagerechtigkeit

Sie haben nicht nur die Klimapilger begleiten, sie haben ihnen sogar etwas mit auf den Weg gegeben. Die Broschüre, die die Gymnasisasten erstellt haben, wurde jetzt in einer 1000er-Auflage gedruckt. In Glasgow konnte sie allerdings nicht wie geplant überreicht werden.

Die von Unter- und Mittelstufe des Werner-von-Siemens-Gymnasiums gestaltete Broschüre „5. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit 2021“ wurde am Montag in der Schule als Druckversion vorgestellt. Das Original ist im August/September „teilweise in der Unterrichtszeit, aber auch eigenverantwortlich in der Freizeit“ entstanden, wie es im Vorwort heißt. Die Broschüre hält in Bildern, Zeichnungen, Texten und Gedichten Wünsche und Forderungen der Kinder und Jugendlichen zur Klimagerechtigkeit fest.