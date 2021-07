Forscher und Anlieger kooperieren

Bodenbewegungen, die langfristig zu Absenkungen im Gelände und damit zu Gebäudeschäden führen können, bereiten den Anwohnern des Kavernenfelds Sorgen. Doch: Was stammt tatsächlich vom Bergbau? Was ist natürlich? Hier setzt eine neue Forschungskooperation an.

Weder Fördertürme noch Abraumhalden sind zu entdecken – dennoch wird in Epe Bergbau betrieben. Unterm Amtsvenn wird schließlich Salz abgebaut. In gut 1000 Meter Tiefe sind dadurch Kavernen entstanden. Riesige Hohlräume, die zur Lagerung von Erdgas, Öl, Helium und demnächst auch grünem Wasserstoff dienen. Die Folgen des Abbaus: Der Boden arbeitet, senkt sich, bildet Mulden. Das wiederum ist möglicherweise Ursache für Gebäudeschäden in dem Gebiet. Langfristig könnte sich auch die Fließhydraulik von Gewässern in dem Gebiet ändern. Die Anwohner machen sich schon lange darüber Sorgen.