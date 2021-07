Zwei der Angeklagten und ihre Anwälte beim Auftakt des Prozesses, der am Freitag endete.

Offenbar ohne darüber nachzudenken, welche rechtlichen Konsequenzen Selbstjustiz in Deutschland haben kann, hat sich eine junge Frau aus Afghanistan in Gronau an der Frau ihres Liebhabers gerächt. Und dafür ihre Mutter, ihre Zwillingsschwester und den jüngeren Bruder eingespannt.