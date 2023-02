Frauen an der Macht

Die Gegenwehr des Bürgermeisters blieb aus. Sie wäre auch ganz und gar unkarnevalistisch gewesen. Und so hat jetzt Ihre Lieblichkeit Prinzessin Mandy den Schlüssel zum Rathaus in ihren Händen. Ein Bericht von der weiblichen Machtübernahme in Gronau an Weiberfastnacht.

Bürgermeister Rainer Doetkotte wehrte sich am Donnerstag nicht lange: Er übergab den Schlüssel der Stadt an Stadtprinzessin Mandy. Während der tollen Tage haben die Närrinnen und Narren die Macht in der Stadt. Bis Aschermittwoch dann wieder alles vorbei ist.

Die Weiberinnen haben die Macht in Gronau übernommen! Ohne große Gegenwehr hat Bürgermeister Rainer Doetkotte am Altweiber-Donnerstag den Schlüssel des Rathauses an Ihre Lieblichkeit Prinzessin Mandy übergeben. Nun ja: Der Deilmann-Bau ist ja sowieso so gut wie leergeräumt, und die Schlüsselübergabe fand im vom Deko-Team der Verwaltung bunt geschmückten Foyer der Bürgerhalle statt. Aber der Schlüssel gilt nun mal als Symbol der Macht – und das ist jetzt bis Aschermittwoch in Narrenhand.