Frauen sammeln für Brunnenprojekt

In Westeuropa sprudelt sauberes Trinkwasser aus dem Hahn. In weiten Teilen Afrikas dagegen müssen Menschen teils kilometerweite Wege in Kauf nehmen, um an Wasser zu kommen. Sie verbringen viele Stunden täglich damit, aus Bächen, Seen oder Pfützen Wasser heranzuschaffen – das dann oft auch noch hygienisch nicht einwandfrei ist. Die Folge: Krankheiten.

Das möchte das Projekt Gain ändern. Die internationale überkonfessionelle christlich-humanitäre Hilfsorganisation baut Brunnen in Afrika. Sie ist dabei auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Einen Beitrag dazu leistet eine ökumenische Frauengruppe aus Gronau. Zu ihr gehören Adelheid Haneberg (Baptistin), Ayfer Aytekin und Samira Kumru (syrisch-orthodoxe Kirche). Sie haben sich beim Weltgebetstag der Frauen in Gronau kennen und schätzen gelernt. Es entwickelte sich eine Freundschaft.

Ein Herzensanliegen

Das Brunnenprojekt zu unterstützen, sei ihnen ein Herzensanliegen, betont Ayfer Aytekin. „Ich bin selbst als Kind mit einem Brunnen aufgewachsen“, sagt sie. Sie weiß also um die Bedeutung einer derart segensreichen Einrichtung. 2710 Euro haben die Frauen bereits gesammelt. Das Ziel sind 8000 Euro, mit denen ein Brunnenprojekt in Afrika finanziert und verwirklicht werden könnte.

„ Ich bin selbst als Kind mit einem Brunnen aufgewachsen. “ Ayfer Aytekin

Die Frauen wollen die Gronauer Bevölkerung zum Spenden motivieren. Im Rahmen der Interkulturellen Woche kommt der Missio-Truck nach Gronau. Am Freitag (10. September) von 13 bis 17 Uhr wollen die Frauen dort für ihr Projekt werben und Geld sammeln. Außerdem werden sie mit einem Stand auf dem Stadtfest am 18. September (Samstag) vertreten sein. Sie wollen Köstlichkeiten aus der aramäischen und deutschen Küche anbieten.

Der Missio-Truck ist am Donnerstag und Freitag im Driland-Kolleg bei internen Veranstaltungen. Am Freitag steht er von 13 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz Hörster Straße, ebenso am Samstag (11. September) von 10 bis 15 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher des Trucks werden am Beispiel von Bürgerkriegsflüchtlingen im Ostkongo durch eine multimediale Ausstellung „Menschen auf der Flucht“ geführt. Sie will für die Ausnahmesituation Flucht sensibilisieren.