22-Jähriger vom Totschlag-Vorwurf freigesprochen

Eine wilde Verfolgungsjagd, zusammenkrachende Autos, ein pöbelnder Mob, viele widersprüchliche Zeugenaussagen: Der Prozess gegen einen jungen Mann aus Gronau hatte es in sich. Der Vorwurf des versuchten Totschlags ließ sich aber nicht erhärten.

Hat der damals 22-jährige Angeklagte auf dem Fahrersitz gesessen? Hat er mit seinem Wagen den 32-jährigen Mann auf dem Acker nahe der Canisiusstraße in Rheine überfahren? Das konnte ihm das Landgericht Münster in acht Verhandlungstagen nicht eindeutig nachweisen. Der Vorwurf des „versuchten Totschlags“ ließ sich nicht erhärten; in diesem Punkt wurde der Angeklagte freigesprochen. Verurteilt wurde er wegen unterlassener Hilfeleistung zu vier Wochen Dauerarrest, die mit der Untersuchungshaft verrechnet wurden. Und er muss dem Opfer 600 Euro „Wiedergutmachung“ zahlen.