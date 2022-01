Friede, Freude, Eurokuchen

20 Jahre gibt es den Euro als klimpernde Münze und raschelnden Schein. Für die Menschen in der Grenzregion sicherlich ein Vorteil. Doch es gab auch Vorbehalte und Kritik. Und den Vorwurf, der Euro sei ein „Teuro“.

Der Vorwurf, der Euro sei ein Teuro, konnte statistisch nicht erhärtet werden. Gefühlt schien es aber manchen Konsumenten so, dass sich Preise für Produkte verdoppelten – weil die Händler die Preisauszeichnung in DM- einfach durch Europreise ersetzten.

Der Euro – seit 20 Jahren ist er gemeinsames Zahlungsmittel in großen Teilen Europas. Mittlerweile sind es 19 Länder, in denen mit der Gemeinschaftswährung gezahlt wird. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich neugierig war auf das „neue Geld“. In Deutschland gab es zwei Wochen vor dem 1. Januar 2002 für 20 D-Mark sogenannte Starterkits.