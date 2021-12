Frontalunterricht per Algorithmus

Rasant sind derzeit die Veränderungen von Unterrichtsprozessen und Verfahrensweisen des Lehrens und Lernens durch die Verwendung digitaler Geräte wie in der vergangenen Woche am Beispiel der Euregio- Gesamtschule in Epe berichtet. Aber Handschrift und Bücher werden dennoch nicht verschwinden. Davon ist Helmut Seifen, Oberstudiendirektor i.R. und Landtagsabgeordneter der AfD, aus Gronau überzeugt.

Unterschiede zwischen schreiben und tippen

„Moderne Studien über die Auswirkungen von digitalen und analogen Lehr- und Lernmitteln auf die Lern- und Verstehensleistungen von Schülern und Schülerinnen kommen zu ganz anderen Ergebnissen“, erklärt Seifen. „Hirnforscher und Psychologen verweisen darauf, dass Kinder vor allem haptisch lernen und Buchstaben im wahrsten Sinne des Wortes erst einmal begreifen müssen.“ Verschiedene Studien zeigten, so Seifen, dass Kinder Buchstaben wie d und p oder b und q leichter auseinanderhalten können, wenn sie diese mit der Hand schreiben, statt sie zu tippen.

Kognitionsforscher erklären, wie der langjährige Pädagoge erläutert, das damit, dass das von Hand Geschriebenes auf mehreren Ebenen gespeichert werde: Wenn das Gehirn die Bewegungen der Hand mit den erlernten Buchstaben verbindet, werden mehr und größere Netzwerke im Gehirn aktiviert als beim bloßen Tippen. Handschrift erfordert größere feinmotorische Fertigkeiten und eine viel stärkere Differenzierung. „Wir aktivieren beim Schreiben mit der Hand zwölf Gehirnareale, die vernetzt und koordiniert werden müssen, und nehmen siebzehn Gelenke und dreißig verschiedene Muskeln in Anspruch“, verdeutlicht der ehemalige Leiter des Gronauer Gymnasiums. „Das Schreiben hilft uns dabei, unsere Gedanken beisammenzuhalten.“ Die Handschrift nütze daher „dem Schriftspracherwerb mehr als das Tippen auf der Tastatur“, resümieren Sprachforscher der Universität Köln in einem Mitte 2019 veröffentlichten Faktencheck.

„ »Es gibt keinen digitalen Unterricht, sondern lediglich die Verwendung digitaler Geräte im Unterricht« “ Helmut Seifen

Auch die Auswertung von Materialien, ihre Einordnung, ihre Gliederung und das Eindringen in den Erkenntnis- und Verstehens­prozess geschehen ausschließlich auf analogem Weg durch die Leistung des Gehirns. „Es gibt keinen digitalen Unterricht, sondern lediglich die Verwendung digitaler Geräte im Unterricht“, bringt Seifen seine Sicht der Dinge auf den Punkt.

In seiner Einordnung verweist Seifen auf den Leiter der Telekom-Studie „Schule digital. Der Länderindikator 2015“, Wilfried Bos (Institut für Schulentwicklung IFS, TU Dortmund). Diese habe auf den fehlenden Nutzennachweis von Digitaltechnik für bessere Unterrichtsergebnisse hingewiesen: „Die Sonderauswertung hat auch gezeigt, dass Staaten, die in den letzten Jahren verstärkt in die Ausstattung der Schulen investiert haben, in den vergangenen zehn Jahren keine nennenswerten Verbesserungen der Schülerleistungen in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik oder Naturwissenschaften erzielen konnten. Die verstärkte Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se zu besseren Schülerleistungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an.“

Instruktion per Algorithmus

„Das Arbeiten und Lernen am Bildschirm trainiere eben ausschließlich das Arbeiten und Lernen am Bildschirm“, betont Seifen. Es sei zu 100 Prozent Frontalunterricht und Instruktion per Algorithmus.

Denn „auf welchem Medium wir lesen, beeinflusst, wie gut wir Komplexität begreifen“, zitiert Seifen die Forscherin Maryanne Wolf. „Es ist entscheidend für unsere Fähigkeit zur kritischen Analyse.“ Der größte Unterschied zum Bildschirm liege, so Seifen weiter, im wörtlichen Sinn auf der Hand: Bedruckte Seiten nehmen Raum ein, lassen sich aufschlagen und umblättern. Der Leser bekomme ein Gefühl dafür, wie lang der Text ist und ob er sich am Anfang oder Ende befindet; auch merkt er sich, wo ein Satz stand, zum Beispiel oben rechts oder unten links. Dank dieser mentalen Verortung, das zeigen Studien, wird der Textinhalt besser verstanden und memoriert. „Am Bildschirm sind diese Informationen dagegen nirgendwo so richtig greifbar“, sagt der Psychologe Peter Gerjets, der als Professor für Lehr-Lernforschung am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen forscht. „Wer ein Buch zur Hand nimmt, will das meist in Ruhe von A bis Z durchlesen“, sagt er. „Am Rechner geht es dagegen eher darum, sich Informationen zusammenzusuchen.“

Verbessertes Lesevermögen

„Lesen ist also nicht gleich lesen“, sagt der ehemalige Schulleiter. „Je nach Medium laufen im Gehirn sehr verschiedene Prozesse ab.“ Pablo Delgado von der Universität Valencia habe zusammen mit seinem Team 54 Studien mit insgesamt mehr als 171.000 Teilnehmern aus den Jahren 2000 bis 2017 ausgewertet, in denen das digitale und analoge Lesen von Texten verglichen worden war. Dabei schnitten die Bildschirmleser um den Faktor 0,2 schlechter ab.

Zum Vergleich: Pro Schuljahr verbessert sich das Lesevermögen ungefähr um den Wert 0,3. „Die Probanden büßten bei der digitalen Lektüre den Lernfortschritt von zwei Schultrimestern ein – und zwar quer durch alle Altersgruppen“, habe Peter Gerjets erklärt, so Seifen.

Warnung vor zu viel Digital-Euphorie

„Digitale Medien alleine verbessern also den Bildungsfortschritt nicht, sondern lassen ihn stagnieren oder verhindern ihn gar“, warnt der AfD-Abgeordnete vor zu viel Digital-Euphorie. „Für einen erfolgreichen Umgang mit digitalen Geräten genügt es eben nicht, den Kindern möglichst frühzeitig ein Tablet zur Verfügung zu stellen. Um diese richtig und effizient nutzen zu können, müssen die Gedächtnis- und Verstehensleistungen des Gehirns sehr gut trainiert und ausgebildet sein.“ Dieses Training könne nicht früh genug erfolgen, und es könne nur auf analogem Weg erfolgen durch die engen Beziehungen der Kinder zu den jeweiligen Bezugspersonen, also Eltern, Geschwistern, Erziehern, Lehrern und gleichaltrigen Kindern. „Die frühe Begegnung des Kindes mit sprachlicher, mathematischer und sachlicher Angebots- und Anwendungsfülle ist der wahre Erfolgsschlüssel für die erfolgreiche Teilhabe auch in der digital bestimmten Welt“, bilanziert Seifen. „Bücher und Handschrift werden auf keinen Fall verschwinden, sie können durch digitale Geräte nicht ersetzt, nur ergänzt werden.“