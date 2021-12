Früh übt sich . . .

Gronau

Selbst verheerende Brände fangen klein an. Da scheint es doch nur logisch, dass auch Feuerwehrleute klein anfangen sollten? In manchen Kommunen existieren Kinderfeuerwehren. In Gronau und Epe sind es Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren, die sich bei der Jugendfeuerwehr auf den Dienst bei der Freiwilligen oder sogar bei der Berufsfeuerwehr vorbereiten. Die WN durften bei einem Dienstabend dabei sein.

Von Martin Borck