Frühlingsgefühle im Advent

Hell und freundlich wirken sie, die Räume, hinter deren Türen die Westfälischen Nachrichten heute schauen. Sie befinden sich an der Konrad-Adenauer-Straße 45 in Gronau und geben einen Einblick in die „heiligen Hallen“ des Gronauer Stadt- und Tourismusmarketings im erstem Stock des Gebäudes. Wer meint, in dem Bereich extravagante Dinge sehen zu können, irrt gewaltig. Schlicht eingerichtet mit großen Schreibtischen, auf denen sich je ein PC befindet, gleichen die vier Zimmer normalen Büroräumen. Dennoch wartet hier viel Arbeit auf die Mitarbeiterinnen. Neben der Planung größerer Veranstaltungen werden Aktualität der digitalen Kanäle und Kundenservice beim Stadt- und Tourismusmarketing nämlich groß geschrieben.

