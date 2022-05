Frühstück und gute Gespräche mit netten Menschen an der frischen Luft. Dazu noch musikalische Unterhaltung. Klingt gut für Sie? Dann könnte das Frühstück im Park genau das Richtige für Sie sein.

Die Bürgerstiftung Gronau lädt nach einer zweijährigen Coronapause zum Frühstück im Park ein für den 3. Juli von 10 bis 13 Uhr im Eper Park. Rund 350 Gäste haben an diesem Vormittag Gelegenheit, in geselliger Runde ein selbst mitgebrachtes Picknick gemeinsam zu genießen.

Kaffee und frische Brötchen erwarten die Besucher, ebenso wie die Möglichkeit, selbst gemachte Erdbeermarmelade zu erwerben. Alles andere packen die Teilnehmer am besten morgens in ihren eigenen Korb und machen sich mit Geschirr und Besteck auf den Weg zur Eper Festwiese im Park.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr die „Evergreens“. Die Tickets für das Frühstück im Park kosten fünf Euro und sind in den Hauptstellen der Volksbank Gronau Ahaus in Epe und Gronau ab sofort zu erwerben.

Tischreservierungen werden nicht entgegengenommen. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung ausfallen und die Ticketkosten können nicht erstattet werden. In diesem Fall fließen die Gelder aus den Ticketeinnahmen der Projektarbeit der Bürgerstiftung Gronau zu.