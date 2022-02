Für die Freude am Lesen

Der junge Mann aus Guinea ist die personifizierte Erfolgsgeschichte für das, was Marianne Schnieders Herzensangelegenheit geworden ist. Seit zwei Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich als Lesepatin in der Martin-Luther-Schule und parallel in der Flüchtlingsbetreuung. Aktuell unterstützt sie in der Martin-Luther-Schule zwei Schülerinnen aus Afrika beim Lesenlernen. Doch Marianne Schnieder will mehr: In Kooperation mit der Volkshochschule, der Stadtbücherei, anderen Lesepaten und unterstützt vom Bundesverband „Mentor – die Leselernhelfer“ soll in Gronau ein „auf Dauer angelegtes Projekt zur lesepraktischen Unterstützung von Grundschulkindern“ entstehen, so die VHS in ihrer Ankündigung einer ersten Infoveranstaltung am morgigen Donnerstag.

