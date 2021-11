Für eine Welt voller Blumen

Gronau

Ab heute öffnen wieder viele Kinder – und wohl auch immer mehr Erwachsene – Türchen an ihren Adventskalendern. Analog dazu möchten auch wir in den nächsten 24 Tagen bis Weihnachten für unsere Leserinnen und Leser in unserem Verbreitungsgebiet Türen öffnen, hinter denen sich besondere Menschen oder Geschichten finden. Die erste Tür, um die es heute geht, hat zwar eine Gronauerin geöffnet – allerdings in San Francisco. Dort macht Lena Wildhagen nämlich Urlaub, ehe sie mit ihrem Start-up-Unternehmen weiter durchstartet.

Von Frank Zimmermann