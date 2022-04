Für „private“ Eichen sind die Eigentümer zuständig

Bei der biologischen Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) werden besonders stark besiedelte Eichen mit einem Gemisch aus Wasser und Nematoden eingesprüht. Nematoden sind Fadenwürmer, die in die EPS-Raupen eindringen und ein für die Raupe tödliches Bakterium abgeben. Dadurch sterben die EPS-Raupen ab. Für Menschen und andere Tiere (wie Hunde, Katzen, Bienen) sind die von der Stadt Gronau verwendeten Nematoden unschädlich. Um die notwendige Vollvernebelung der Bäume zu gewährleisten, wird ein elektrostatischer Hochdrucksprüher eingesetzt. Die Aufbringung erfolgt abends und nachts.

Meisenkästen

Neben diesem vorbeugenden Verfahren werden die Nester des EPS von den Bäumen abgesaugt. Zusätzlich werden Meisenkästen an die Schulen und Kitas verteilt und an zahlreichen Orten aufgehängt. Ziel ist es, die Raupen in einem Stadium zu bekämpfen, in dem die Brennhaare noch nicht so stark ausgebildet sind. Denn die Brennhaare sind mit Gesundheitsrisiken für den Menschen verbunden, so die Stadtverwaltung.

Um einen EPS-Befall auf privaten Eichen muss sich die Grundstückseigentümerin oder der Eigentümer selbst kümmern. Auch hierfür eignet sich die wirkungsvolle Maßnahme der Meisenkästen. Dabei ist zu beachten, dass die Meisenkästen nicht direkt an Eichen aufgehängt werden, da die Nistkästen ansonsten von dem EPS befallen werden könnten. Zudem sollten zur Befestigung keine Nägel, sondern Gummiringe genutzt werden, um die Bäume nicht zu schädigen.