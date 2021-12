Furcht vor manipulierten Mitschnitten

Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Verwaltung in seiner letzten Sitzung beauftragt, eine Übertragung zukünftiger Gremiensitzungen über einen Livestream ins Internet vorzubereiten. Am Mittwochabend gab es einen ersten Sachstandsbericht.

Per Videokamera ins Netz: In Gronau sollen Ratssitzungen künftig gestreamt werden.

Gibt es bald auch in Gronau „Rats-TV?“ In Ahaus werden seit einigen Wochen die Sitzungen des Stadtparlaments über den You-Tube-Kanal der Stadt gestreamt. Auch in Gronau gibt es derartige Bestrebungen. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es am Mittwoch einen ersten Sachstandsbericht. Demnach müssen noch technische Fragen beantwortet werden. Zudem muss geklärt werden, welcher Regieaufwand anfallen wird und welcher Aufwand in den Sitzungen leistbar ist.