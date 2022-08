Fürs Auswärtige Amt gearbeitet

Bürgerdialog zur Sicherheitsstrategie in Berlin

Gronau

Als „Normalbürger“ hat man eher selten mit Diskussionen um weltweite Konfliktherde oder internationale Terrororganisationen zu tun. Zehn Gronauerinnen und Gronauer beschäftigten sich aber am vergangenen Donnerstag mit genau solchen Themen – an einem Ort, wo professionell Politik gemacht wird: im „Open Situation Room“ des Auswärtigen Amts in Berlin.