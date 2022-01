Ganz nah an der Prinzessin

Bei Dreharbeiten für die Serie „Faking Hitler“ hat Hermann Jürgens am Catering-Stand Hauptdarsteller Lars Eidinger getroffen. Bei einem Blick auf das Foto muss Jürgens über seine 80er-Jahre-Frisur schmunzeln. Das Foto rechts zeigt ihn in der Garderobe eines englischen Truckers, den er bei der Hollywood-Produktion „Spencer“ mimen durfte. Lady Diana (Kristen Stewart) ist im Porsche auf dem Weg zu einem Treffen der königlichen Familie. Die Szene spielt in England – gedreht wurde sie allerdings in Dülmen.

Foto: Hermann JürgensCopyright Pablo Larraín,DCM