Gaspreise ziehen merklich an

Auf die Gaskunden der Stadtwerke kommt in Kürze eine zusätzliche Erhöhung der Gaspreise zu. Wie genau diese ausfallen wird, steht noch nicht exakt fest.

Stadtwerke kündigen Erhöhung an

Auf die rund 16 000 Gaskunden der Stadtwerke kommt im Herbst eine weitere Erhöhung der Bezugspreise zu. Wie hoch die genau sein wird, konnte Pressesprecher Stefan Busch am Dienstag noch nicht sagen. „Es steht ja bislang nur die Umlage für die Importeure fest“, so Busch mit Bezug auf die 2,419 Cent pro Kilowattstunde, die künftig auf den Gaspreis aufgeschlagen wird, um die exorbitant gestiegenen Einkaufspreise auszugleichen. Die Höhe der Umlage für die Gasspeicherung sowie die Klärung der Frage, ob auf die Erhöhung Mehrwertsteuer erhoben wird, stehen dagegen noch aus. Auch diese, wie Busch betont, nicht hausgemachten Mehrkosten werde der Energieversorger weitergeben müssen.

Gestiegener Einkaufspreis

Über die Erhöhungen würden die Kunden zeitnah schriftlich informiert, es seien davon alle Kunden betroffen, so der Sprecher. Zudem passe man von Seiten der Stadtwerke die Abschläge an, kündigte er an.

Busch schließt nicht aus, dass 2023 weitere Gaspreiserhöhungen auf die Kunden zukommen werden – und das die Zahl der Personen, die dadurch finanziell in Schwierigkeiten kommen, zunehmen wird. Er verweist auf mögliche Ratenvereinbarungen und auf enge Kontakte zu Sozialbehörden. „Wer absehen kann, dass er die Zusatzbelastung nicht stemmen kann, sollte dies frühzeitig mit uns kommunizieren“, so Busch abschließend.