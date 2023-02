Gastgeberinnen aus Eritrea erzählen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grenzenlose Vielfalt in Gronau – Erzähl mir, woher du kommst“ sind am 13. März (Montag) ab 19 Uhr Radia Ibrahim Beshier und Tenaje Mulatu Gastgeberinnen im Café Grenzenlos. Sie kamen aus Eritrea nach Deutschland.

Veranstaltungsreihe „Grenzenlose Vielfalt in Gronau“

In der Reihe erzählen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in zwangloser Atmosphäre von ihren persönlichen Erfahrungen aus ihrem Herkunftsland. Einblicke in den Alltag, Geschichten aus der Familie, Fotos, Musik, Land und Leute sollen im Mittelpunkt der Erzählungen stehen.

In einem kurzen Referat wird zuvor über das Land, seine geografische Lage, Geschichte und politische Situation berichtet. Ein reger Austausch in anschließenden Gesprächen ist ausdrücklich erwünscht. Kleine Kostproben typischer Spezialitäten aus der Küche der Herkunftsländer runden das Angebot ab.

Radia Ibrahim Beshier und Tenaje Molato kamen aus ihrer Heimat über den Sudan, Libyen und das Mittelmeer 2013 nach Gronau. Ertragenes schweres Leid konnte ihnen ihren Lebensmut nicht nehmen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, eine Anmeldung erwünscht: vhs@gronau.de oder 02562/12666 oder mechthild_odenbach@web.de.