Gebet um Frieden in der Agatha-Kirche

Der Krieg in der Ukraine lässt auch die Menschen in Epe nicht unberührt.

Viele Menschen waren am Sonntagabend in der in den Nationalfarben der Ukraine illuminierten St.-Agatha-Kirche in Epe versammelt. Die Pfarrei hatte zum Friedensgebet anlässlich des Krieges in der Ukraine eingeladen.

Der Gottesdienst sollte auch ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sein, die seit Donnerstag ohne jede Rechtfertigung durch das russische Militär überfallen wurde. Im Gottesdienst hatten die Mitbetenden die Möglichkeit, als Zeichen einer nicht enden wollenden Hoffnung auf Frieden eine Kerze zu entzünden und am Kreuz des Karfreitags abzustellen, so die Pfarrei.