Gedenken an die Pogromnacht

Auch in Gronau und in Epe wurden damals die Synagogen zerstört, jüdische Mitmenschen wurden angegriffen. Am Jahrestag werden Schülerinnen und Schüler der Euregio-Gesamtschule Epe um 10 Uhr an der Alten Synagoge einen Kranz niederlegen. Die Gedenkveranstaltung in Gronau beginnt um 17 Uhr mit einem Schweigemarsch vom Alten Rathaus zum Gedenkstein am ehemaligen Standort der Gronauer Synagoge. Bei beiden Veranstaltungen wird der Bürgermeister oder seine Vertretung sprechen. Schüler werden Beiträge verlesen: die Euregio-Gesamtschule in Epe, die Fridtjof-Nansen-Realschule in Gronau. Erstmals werden sich in Gronau auch junge Leute vom Werner-von-Siemens-Gymnasium einbringen.

Theaterstück „Über (das) Leben“

Am Tag davor (8. November, Sonntag) zeigt das Ensemble des „Theaterspiels Witten“ das Stück „Über (das) Leben oder: Meine Geburtstage mit dem Führer.“ Zu Hitlers Machtübernahme 1933 ist Anni neun Jahre. Sie, ihre Freunde und ihre Eltern geraten mehr und mehr in den Strudel der historischen Ereignisse, heißt es in der Ankündigung des Ensembles. Einige von ihnen werden Anhänger der NS-Diktatur und marschieren mit, andere versuchen, sich der alles beherrschenden Ideologie zu verweigern oder dem Terror zu entfliehen. Anni schließt sich einer Gruppe von Jugendlichen an, die auf den Drill der Hitlerjugend keine Lust hat. Anfangs noch in Auflehnung gegen die Gleichmacherei, tritt die Gruppe mehr und mehr in den aktiven Widerstand. Als Anni jedoch gefangen genommen wird, entwickelt sich ihr Kampf um ein gerechtes Leben zu einem Kampf ums Überleben. Mit Live-Musik, Schauspiel und Tanz taucht das Stück ein in diese bewegende Zeit, erzählt von Schicksalen, Freundschaft und Feindschaft und verdeutlicht, dass es nötig ist, jeden Tag für Demokratie und Menschlichkeit einzutreten – auch heute noch. Die Aufführung beginnt am 8. November um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

„Extraschicht“

Der ökumenische Gottesdienst „Extraschicht“ in der St.-Agatha-Kirche wird sich an diesem Sonntag ab 19.30 Uhr thematisch ebenfalls mit Aspekten des Erinnerns beschäftigen. Der Frauenchor Bella Donna wird den Gottesdienst musikalisch mit einigen Liedern begleiten.

Stolpersteine werden gereinigt

Bereits am 2. November (Montag) werden Schüler der Eper Gesamtschule, der Realschule und des Gymnasiums Gronau die Stolpersteine in Gronau und Epe putzen.

Konzert „Grüße aus Theresienstadt“

Ein Höhepunkt der Woche dürfte das Konzert am 14. November (Samstag) um 20 Uhr in der St.-Agatha-Kirche unter dem Titel „Grüße aus Theresienstadt“ werden. Unter anderem werden Lieder und Texte von Ilse Weber dargeboten. Weber wurde mit ihre Mann und einem ihrer Söhne ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort arbeitet sie als Krankenschwester und betreute vor allem Kinder. „Sie hat sie mit ihren Liedern und Texten aufheitern wollen“, so Marion Röber am Freitag bei einem Vorbereitungstreffen der kooperierenden Organisationen. Überlebende hätten Ilse Weber als lebensbejahende Frau geschildert, die sich stets für andere einsetzte. Selbst überlebte sie den Holocaust nicht. Die Texte und Lieder blieben erhalten, weil ihr Mann sie im Lager versteckt und später gerettet hatte.

Maron Röber wird die Texte rezitieren und Lieder singen. Begleitet wird sie von Rob Besselink an der Gitarre, der die Stücke auch arrangierte Außerdem spielen an diesem Abend Dara Raykova und Susanne Broekhuijsen (Violine) sowie Mathis Raykov (Cello) Kompositionen von Viktor Ullmann und Zikmunt Schul, die ebenfalls nach Theresienstadt deportiert worden waren. Schul starb dort 1944, Ullmann im selben Jahr in Auschwitz.

Zu der Kooperation, die die Woche der Erinnerung durchführt, gehören die Gronauer Kirchengemeinden, das Gronauer Netzwerk Migration, das Werner-von-Siemens-Gymnasium, die Fridtjof-Nansen-Realschule, die Euregio-Gesamtschule, die VHS und der Förderkreis Alte Synagoge.

Für die „Extraschicht“ und das Konzert in der Agatha-Kirche sind telefonische Anmeldungen erforderlich montags bis donnerstags von 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr unter 0175 9872358.