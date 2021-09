Gefährliche Flucht über die B54

Wegen versuchten Mords war ein 50-Jähriger angeklagt. Das Landgericht kam vor der Urteilsverkündung am Donnerstag jedoch zu einer anderen Schlussfolgerung. Die Flucht des Angeklagten aus dem Polizeigewahrsam nach seiner Festnahme im Januar 2019 wurde zwar nicht sanktioniert, hatte aber trotzdem Konsequenzen für ihn.

Die Fahrerin eines Zoll-Einsatzwagens hätte bei einem Komplett-Crash mit dem Gegenverkehr ihr Leben verlieren können. Und das habe der Angeklagte in Kauf genommen. So lautet ursprünglich der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen einen 50 Jahre alten Mann aus Polen im Prozess um versuchten Mord am Landgericht Münster (wir berichteten).