Gefühlter Hauptpreis

Gronau

Als eine von nur fünf Zigarrenlounges weltweit für die höchste Auszeichnung der Branche, die Cigar Trophy 2022 für Best Lounge, nominiert worden zu sein (die WN berichteten), war gefühlt bereits der Hauptpreis. Schließlich befindet man sich mit Gronau in der illustren Gesellschaft von Metropolen wie Tampa, Indianapolis (beide USA), der französischen Hauptstadt Paris und Kuala Lumpur in Malaysia. Und so hatte Inhaber Han Hilderink auch kein Problem damit, dass die Siegertrophäe im Rahmen der Awards Ceremony am Donnerstag auf der größten internationalen Fachmesse Inter-Tabac in Dortmund an die Grand Cathedral Cigars Lounge in Tampa (Florida) überreicht wurde

