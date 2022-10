Gegen Missstände in Leiharbeiter-Szene

Der illegalen, grenzüberschreitenden Leiharbeiter-Szene einen Schlag versetzen: Das war am Montagabend Ziel einer groß angelegten, behördlichen Kontrollaktion in der Herbertstraße. In den Wohnungen leben überwiegend Mitarbeiter der niederländischen Fleischindustrie, die aus Osteuropa stammen. Geprüft wurde nicht nur deren Arbeitspapiere, sondern auch ihr Wohnumfeld.

Party? Volkszählung? Randale? In den sozialen Netzwerken überschlugen sich nur kurze Zeit später, nachdem dutzende Polizeiwagen an der Herbertstraße vorfuhren, die Kommentare. Nur wenige von ihnen gingen in die richtige Richtung: In einer großangelegten und von langer Hand generalstabsmäßig vorbereiteten Aktion, an der nicht weniger als sieben Behörden grenzüberschreitend zusammenarbeiteten, wurden am Montagabend zahlreiche Bewohner der Straße, die in Gronau nicht gerade den besten Ruf genießt, kontrolliert.