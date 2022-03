Gegen Streifenwagen uriniert

Ein Nachspiel - und eine nasse Hose - hat die Teilnahme an einer ungenehmigten Karnevalsfeier einem 20-jährigen Gronauer beschert.

Wie berichtet, hatten sich am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz vor dem Rathaus bis zu 350 Jugendliche und junge Erwachsene getroffen und gefeiert – obwohl der Karnevalsumzug abgesagt worden war. Da mit steigender Alkoholisierung der Feiernden auch die Aggressivität zunahm, wurde in Absprache mit dem Ordnungsamt die Veranstaltung durch die Polizei beendet und der Parkplatz geräumt.

Ein 20-jähriger Gronauer quittierte den erhaltenen Platzverweis mit einer Beleidigung eines Polizeibeamten. Er kam dem Platzverweis nur widerwillig nach und urinierte wenig später gegen einen Streifenwagen. Wegen seines stark alkoholisierten Zustands blieb dabei auch seine Hose nicht verschont. Zudem muss er neben der Strafanzeige (Beleidigung) nun auch mit einem Bußgeldverfahren (wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit) rechnen.

Auf der Veranstaltung kam es zu einer Körperverletzung, einer Verletzung durch Glassplitter und zu mehreren Einsätzen wegen Personen, die alkoholbedingt in hilfloser Lage waren. Vier dieser Personen wurden in die Obhut Angehöriger übergeben, eine hilflose Person brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Das gab die Polizei am Montag bekannt.